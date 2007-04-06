Ющенко ввів у дію рішення РНБО про фінансування виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України».

Текст Указу розміщений на офіційному сайті Глави держави.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря РНБОУ Віталія ГАЙДУКА.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

З метою забезпечення суспільно-політичної стабільності в державі, запобігання негативному розвитку подій Рада національної безпеки і оборони України вирішила, що:

- Указ Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» спрямований на розв`язання політичної кризи і відповідає інтересам національної безпеки України;

- акти Верховної Ради України, прийняті після набрання чинності Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» не тягнуть за собою правових наслідків. (Це стосується Постанови Верховної Ради України від 2 квітня 2007 року № 837-V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні», № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», № 843-V «Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії», № 844-V «Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії», а також постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2007 року № 595 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 p. № 837-V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» та № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», дію якої зупинено Указом Президента України від 3 квітня 2007 року № 265).

Крім того, одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування (в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади) РНБО визначила створення умов та сприяння проведенню 27 травня 2007 року демократичних, чесних і прозорих позачергових виборів до Верховної Ради України.

Прем`єр-міністрові України В.ЯНУКОВИЧУ доручено забезпечити:

- вирішення Кабміном до 7 квітня 2007 року питання про виділення ЦВК з резервного фонду державного бюджету 340 млн. гривень на проведення 27 травня 2007 року позачергових виборів до Верховної Ради України (далі – позачергові вибори);

- затвердження до 12 квітня 2007 року за погодженням із ЦВК порядку використання бюджетних коштів на проведення позачергових виборів;

- своєчасне прийняття рішень з питань оформлення візових документів офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах, а також з інших питань, пов`язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів.

У свою чергу, першому віце-прем`єр-міністрові України, міністрові фінансів України Миколі АЗАРОВУ доручено внести до 10 квітня 2007 року зміни до помісячного розпису видатків державного бюджету на 2007 рік, передбачивши виділення коштів ЦВК з резервного фонду державного бюджету в сумі 340 млн. гривень.

М.АЗАРОВУ, а також голові Державного казначейства України С.ХАРЧЕНКУ доручено забезпечити перерахування до 11 квітня 2007 року коштів державного бюджету на проведення позачергових виборів.

Голові Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель В.КОПИЛОВУ доручено забезпечувати у разі звернення ЦВК, окружних виборчих комісій надання протягом одного робочого дня висновків щодо застосування процедур закупівлі у одного учасника.

В свою чергу, голові ЦВК Ярославу ДАВИДОВИЧУ доручено забезпечити своєчасне прийняття необхідних рішень щодо організації підготовки та проведення позачергових виборів.

Крім того, у рішенні РНБО голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій доручено забезпечити відповідно до статті 119 Конституції України виконання Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Ще одним пунктом рішення є норма про проведення наступних засідань РНБО кожної п`ятниці о 14 годині 30 хвилин.

Чергове засідання РНБО призначене на 13 квітня 2007 року. На ньому заплановано заслухати звіти прем`єр-міністра, першого віце-прем`єра, голову Держказначейства, голову Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель та голову ЦВК про стан виконання рішення РНБО від 5 квітня 2007р.