ЦВК отримав рішення про заборону виборів

Центральна виборча комісія підтверджує, що одержала рішення Феодосійського міського суду про призупинення дії Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у відділі ЦВК зі взаємодії зі ЗМІ, зазначивши, що зараз готується офіційний коментар ЦВК з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Феодосійський міський суд заборонив центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вживати будь-яких заходів, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення на виконання Указу Президента “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради”, у тому числі, направлені на фінансування організації та проведення позачергових виборів народних депутатів України, призначених на 27 травня, до вирішення справи по суті.

Крім того, суд заборонив ЦВК вживати будь-яких заходів щодо організації та проведення дострокових виборів.

Згідно з рішенням суду, політичним партіям та виборчим блокам заборонено висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах, подавати документи до ЦВК для реєстрації, виготовляти і розміщувати друковані матеріали, інформаційні плакати партій та блоків як передвиборчу агітацію до вирішення справи по суті.

Суд також заборонив всім іншим юридичним і фізичним особам вживати заходів на виконання Указу Президента про розпуск парламенту.

Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ підтвердив УНІАН, що Кабмін одержав рішення Феодосійського міського суду про призупинення дії Указу Президента і завтра ознайомить з ним органи влади.