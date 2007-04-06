Мінфін: коштів на вибори не буде

Указ Президента про необхідність виділення Кабінетом Міністрів України коштів на проведення позачергових виборів у Верховну Раду не може бути виконаний, оскільки на сьогоднішній день немає законних підстав для виділення коштів на ці цілі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України у відповідь на прохання уточнити дії уряду в зв`язку з підписанням Президентом указу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) яким Кабінету Міністрів доручено до 7 квітня забезпечити вирішення питання про виділення Центральної виборчої комісії з резервного фонду державного бюджету 340 млн. на фінансування виборів.

«Рішення про виділення коштів на проведення виборів має ухвалюватися шляхом внесення змін в закон про держбюджет. Що ж до указу Президента (про затвердження рішення РНБО – УНІАН), то він, як і указ глави держави про проведення дострокових виборів не пройшов процедуру контрасигнації (підпис документа особами, що відповідають за його виконання – УНІАН), так що покарання за невиконання указу настати не може. Навпаки, покарання за незаконне і нецільове використовування коштів може настати у разі виконання указу», - заявив УНІАН прес-секретар першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

6 квітня увечері Президент підписав указ яким ввів у дію рішення РНБО.