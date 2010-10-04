У Києві сьогодні стартує програма «Ваше здоров’я – у Ваших руках»

Київський міський Центр здоров’я започаткував міську міжгалузеву суспільно-корисну програму «Ваше здоров’я – у Ваших руках», реалізація якої розпочинається у місті 4 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на головного лікаря Київського міського Центру здоров’я Отто СТОЙКА.

За його словами, ця програма реалізується з метою залучити киян до активного способу життя для підвищення фізичної активності як головної запоруки збереження здоров’я. Програма оцінюється за конкретними показниками – яка кількість киян, охоплених нею, почала відвідувати оздоровчо-спортивні клуби та Школу здоров’я Київського міського Центру здоров’я.

Основні зусилля організаторів програми сконцентровані на дієвій мотивації киян до збереження власного здоров’я. В рамках програми фахівці вимірюватимуть людям артеріальний тиск, визначатимуть фактори ризику захворювань, проводитимуть роз’яснювально-просвітницькі семінари. Всі ці заходи проводитимуться на робочих місцях в установах і закладах міста.

Програмою планується охопити киян віком від 27 до 50 років.

Для реалізації програми налагоджена координація зусиль організацій різних форм власності – адміністративних установ і офісних центрів, компаній-виробників тонометрів, оздоровчо-спортивних організацій, Київського та Українського центрів спортивної медицини, кафедри санології та спортивної медицини Національної медичної академії ім. Шупика, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.