Депутат створив організовану злочинну групу

Органами прокуратури Кіровоградщини завершено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням депутата однієї з районних рад області у вчиненні низки злочинів у складі організованої злочинної групи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Депутата і ще трьох осіб звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або зловживання ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що депутат райради у травні 2005 року створив ОЗГ у складі трьох голів фермерських господарств. Використовуючи підроблені свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки, фермери надавали неправдиву інформацію посадовим особам комерційного банку, на підставі якої неодноразово протиправно отримували кредити на загальну суму 12 млн. грн.

Крім того, встановлено, що вказані особи підробляли та надавали до «Державного резервного насіннєвого фонду України» документи про наявність у власності сільгосптехніки, у результаті чого отримали товарний кредит – посівний матеріал на суму майже 2 млн. грн.

Разом з тим, члени організованої злочинної групи двічі подавали до Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА документи про бюджетне відшкодування коштів за отриманими ними кредитами, у результаті чого незаконно отримали бюджетну компенсацію на загальну суму більш як 3 млн. грн.

Отримані злочинним шляхом кошти члени ОЗГ використали на розвиток очолюваних сільськогосподарських підприємств та на власні потреби.

У рамках кримінальної справи до обвинувачених заявлено цивільний позов на відшкодування 3 млн. грн. Зараз вони знайомляться з матеріалами кримінальної справи, після чого справу буде передано до суду.