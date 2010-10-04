Нобелівську премію одержав творець штучного запліднення

Нобелівську премію у галузі медицини й фізіології присудили британцеві Роберту Едвардсу за дослідження у галузі ембріології.

Нобелівський комітет при Каролінському інституті Стокгольма відзначив досягнення Едвардса, який розробив технологію екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Едвардс почав займатися цими дослідженнями в 1960-х роках. У 1968-му зміг запліднити яйцеклітину людини в лабораторних умовах, а пізніше вдосконалював технологію видобуття яйцеклітин і саму методику ЕКЗ.

Перше успішне ЕКЗ було проведено Патріком Крістофером Стептоу і Робертом Едвардсом у заснованому ними Кембріджському центрі. Перша дівчинка "з пробірки" Луїз Джой Браун народилася 25 липня 1978 року.

Роберт Джеффрі Едвардс народився 1925 року в Манчестері. Учасник Другої світової війни. Вчився в Едінбурзькому університеті. У 1955 році одержав звання доктора філософії за дисертаційну роботу щодо ембріонального розвитку мишей. З 1958 року працює в Національному інституті медичних досліджень у Лондоні, де ініціював вивчення проблеми людського запліднення. У 1963 році переїздить до Кембріджа, де спільно з Патріком Стептоу відкрив перший у світі центр екстракорпорального запліднення.