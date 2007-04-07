Симоненко: СБУ встановила нагляд за ”неблагонадійними” суддями КС

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що сьогодні начальник управління СБУ по Києву і області провів "вузьку нараду з найбільш довіреними особами управління", на якій було прийнято рішення про встановлення цілодобового нагляду за двома суддями КСУ, - повыдомляє прес-служба партії.

В КПУ зазначають, що ці судді, на думку Секретаріату Президента, мають власну незаангажовану позицію щодо правомірності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту, і ця позиція не співпадає з позицією Президента та його оточення.

За інформацією КПУ, нагляд здійснюють співробітники управління СБУ по Києву і області, а також охоронних структур, близьких до керівництва управління.

Крім того, за даними прес-служби КПУ, 6 квітня “оточенням Президента до Києва було терміново доставлено” голову КС І.ДОМБРОВСЬКОГО, який перебував у короткостроковій великодній відпустці. Також вчора В.ЮЩЕНКО, всупереч повідомленням його Секретаріату, таки зустрічався з деякими суддями КС та головою Суду І.ДОМБРОВСЬКИМ, стверджує лідер українських комуністів.

За інформацією П.СИМОНЕНКА, вчора до 21-ї та сьогодні з самого ранку І.ДОМБРОВСЬКИЙ перебуває у приміщенні КС і “намагається в особистих бесідах примусити деяких з суддів скасувати розпорядження про призначення розгляду справи”.

“Впевнений, що оточення ЮЩЕНКА намагається схилити ДОМБРОВСЬКОГО до неправових дій, як це було в 2004 році коли він виступав суддею-доповідачем у справі про скасування Верховним Судом результатів другого туру президентських виборів”, - заявив П.СИМОНЕНКО.