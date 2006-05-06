Україна може відмовитись від «РосУкрЕнерго»

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що компанія «РосУкрЕнерго» буде змінена на іншого постачальника газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі на Київщині.

«Якщо буде інша компанія, яка буде постачати стільки газу, ми з задоволенням

візьмемо іншу компанію, не буде іншої, будемо працювати з цією компанією –

будемо працювати з тими, хто буде давати газ по прийнятній ціні», - підкреслив

Ю.ЄХАНУРОВ.