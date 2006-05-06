Україна може відмовитись від «РосУкрЕнерго»
13:12, 06 травня 2006Суспільство
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... і навіть "з задоволенням"
Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що компанія «РосУкрЕнерго» буде змінена на іншого постачальника газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі на Київщині.
«Якщо буде інша компанія, яка буде постачати стільки газу, ми з задоволенням
візьмемо іншу компанію, не буде іншої, будемо працювати з цією компанією –
будемо працювати з тими, хто буде давати газ по прийнятній ціні», - підкреслив
Ю.ЄХАНУРОВ.
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