Азаров два дні пробуде у Фінляндії

6-7 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ здійснить офіційний візит до Фінляндії.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВ проведе зустріч із прем`єр-міністром Республіки Фінляндія Марі КІВІНІЄМІ.

Прем`єр-міністри двох країн планують за підсумками зустрічі провести спільну прес-конференцію.

Також М.АЗАРОВ планує зустрітися із Президентом Фінляндії Тар`єю ГАЛОНЕНОМ, відвідати парламент Фінляндії і провести зустріч зі спікером Саулі НІІНІСТЕ.

Крім того, в ході візиту, 7 жовтня, М.АЗАРОВ візьме участь і виступить на Конфедерації фінських промисловців, а також відвідає штаб-квартиру концерну Nokia.