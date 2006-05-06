Уряд думає, як допомогти Пінчуку
13:19, 06 травня 2006Суспільство
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До цього підключився і Президент
Уряд вивчає ситуацію з можливим запровадженням Європейським Союзом мита для українських труб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі на Київщині.
«Важко сказати – вчимося грати з ними, це перший такий серйозний важкий випадок», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він зауважив, що була відповідна заява МЗС, він особисто написав листа голові Єврокомісії Жозеф Мануелю БАРРОЗО і вчора до цього підключився Президент.
«Для нас ситуація така, що ми повинні відпрацювати механізми взаємодії (з ЄС –
УНІАН)», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
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