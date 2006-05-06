У Луганську прогримів вибух

У центрі Луганська в квартирі чотириповерхового будинку на вулиці Челюскінців прогримів вибух.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій в Луганській області, вибух стався у п`ятницю, 5 травня, увечері.

У квартирі разом з господарем тимчасово проживали четверо іногородніх будівельників. Вибух стався, коли один із квартирантів відкрив двері у ванну. Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації газової колонки.Двоє чоловіків 44 і 30 років з опіками 1-3-го ступеня госпіталізовані. Стіна між кімнатою і кухнею трикімнатної квартири повністю зруйнована, проте пожежі після вибуху не було.