Заарештувати крадені мільйони ”Еліта-центр” не дали українські суди

Правоохоронці України та країн СНД встановили наявність в організатора афери «Еліта-Центр» Олександра ВОЛКОНСЬКОГО щонайменше 5 паспортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ми йдемо буквально по сліду головного організатора цієї афери і знаємо уже як мінімум 5 паспортів, які він використовував для прикриття… останній він отримав після зникнення з України… Я підозрюю, що у нього в кишені є ще декілька (паспортів – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, на сьогодні в рамках розслідування справи щодо афери «Еліта-Центр» «є повна взаємодія» співробітників міліції України з їхніми колегами з Росії та країн Прибалтики.

«Ми робимо все від нас можливе, аби затримати його (ВОЛКОНСЬКОГО - УНІАН). На жаль, затримання коштів або частини крадених коштів нам не вдалося через неконструктивну позицію українських судів, які, посилаючись на різні неврегульовані норми, не дали можливості заарештувати декілька десятків мільйонів гривень, знайдених нами на рахунках закордонних банків», - зазначив

міністр. При цьому, відповідаючи на одне з запитань, міністр зауважив, що слідству

відомо і справжнє прізвище О.ВОЛКОНСЬКОГО, місце його народження, місце та час

отримання освіти, родинні зв’язки.