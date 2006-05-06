Семенюк поставила ультиматум новому власнику ”Криворіжсталі”

Фонд держмайна подасть до суду на нового власника «Криворіжсталі», якщо протягом 30 днів Mittal Steel не виконає узятих на себе інвестзобов`язань (уточнена)

До уваги передплатників! В інформації, опублікованій у випусках УНІАН 5 травня, «Фонд держмайна вимагатиме в суді розриву договору з покупцем «Криворіжсталі», якщо протягом 30 днів Mittal Steel не виконає інвестзобов`язань» слід внести корективи до заголовка і ліда, виключивши слова «вимагатиме в суді розриву договору з покупцем «Криворіжсталі»:

Слід читати так:

Київ. 5 травня. УНІАН. Фонд державного майна планує звернутися до суду, якщо новий власник ВАТ «Криворіжсталь» - компанія Mittal Steel Germany GMBH впродовж 30 днів не виконає інвестзобов`язань, до виконання яких у Фонду є претензії (виплата «тринадцятої» зарплати і збільшення тарифу по оплаті праці, виходячи з мінімального прожиткового рівня - УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, такі висновки зробила Комісія з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажі пакету акцій ВАТ «Криворіжсталь» за підсумками своєї роботи з 14 по 25 квітня 2006 року.

За інформацією прес-служби, комісія, розглянувши пояснення Mittal Steel Germany GMBH, підтвердила свої претензії до виконання покупцем узятих на себе інвестзобов`язань по «Криворіжсталі». «Висновки, зроблені при перевірці і зафіксовані в акті (перевірки - УНІАН), залишаються без змін», - відзначили у прес-службі ФДМУ.

Як повідомили у прес-службі, на підприємстві з 29 листопада 2005 року був встановлений розмір тарифної ставки для робочого 1-го розряду з нормальними умовами праці у розмірі прожиткового мінімуму 453 грн., що відповідало вимогам Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік».

У подальшому, за інформацією прес-служби, покупцем не забезпечувався перегляд розміру тарифної ставки, що й стало предметом для розгляду питання на комісії. Як відзначили в прес-службі, питання щодо виплати винагороди розглядатиметься після проведення загальних зборів акціонерів і затвердження результатів роботи.

Довідка УНІАН. «Міттал Стіл Крівій Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві стали, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

У листопаді 2005 року контрольний пакет ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина). Згодом комбінат був перейменований в «Міттал Стіл Крівій Ріг».

Новий власник «Криворіжсталі» зобов`язався виконати ряд умов конкурсу відносно економічної діяльності, інноваційно-інвестиційної діяльності, а також соціальної сфери і природоохоронної діяльності ВАТ.

Відмінною рисою умов договору по «Криворіжсталі» є великий блок соціальних зобов`язань, які повинен виконати новий власник. Зобов`язання нового власника «Криворіжсталі» по «соціалці» детально розписані в 19-ти пунктах договору купівлі-продажу меткомбінату.