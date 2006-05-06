Семенюк поставила ультиматум новому власнику ”Криворіжсталі”
ФДМУ може звернутися до суду
Фонд держмайна подасть до суду на нового власника «Криворіжсталі», якщо протягом 30 днів Mittal Steel не виконає узятих на себе інвестзобов`язань (уточнена)
До уваги передплатників! В інформації, опублікованій у випусках УНІАН 5 травня, «Фонд держмайна вимагатиме в суді розриву договору з покупцем «Криворіжсталі», якщо протягом 30 днів Mittal Steel не виконає інвестзобов`язань» слід внести корективи до заголовка і ліда, виключивши слова «вимагатиме в суді розриву договору з покупцем «Криворіжсталі»:
Слід читати так:
Київ. 5 травня. УНІАН. Фонд державного майна планує звернутися до суду, якщо новий власник ВАТ «Криворіжсталь» - компанія Mittal Steel Germany GMBH впродовж 30 днів не виконає інвестзобов`язань, до виконання яких у Фонду є претензії (виплата «тринадцятої» зарплати і збільшення тарифу по оплаті праці, виходячи з мінімального прожиткового рівня - УНІАН).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, такі висновки зробила Комісія з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажі пакету акцій ВАТ «Криворіжсталь» за підсумками своєї роботи з 14 по 25 квітня 2006 року.
За інформацією прес-служби, комісія, розглянувши пояснення Mittal Steel Germany GMBH, підтвердила свої претензії до виконання покупцем узятих на себе інвестзобов`язань по «Криворіжсталі». «Висновки, зроблені при перевірці і зафіксовані в акті (перевірки - УНІАН), залишаються без змін», - відзначили у прес-службі ФДМУ.
Як повідомили у прес-службі, на підприємстві з 29 листопада 2005 року був встановлений розмір тарифної ставки для робочого 1-го розряду з нормальними умовами праці у розмірі прожиткового мінімуму 453 грн., що відповідало вимогам Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік».
У подальшому, за інформацією прес-служби, покупцем не забезпечувався перегляд розміру тарифної ставки, що й стало предметом для розгляду питання на комісії. Як відзначили в прес-службі, питання щодо виплати винагороди розглядатиметься після проведення загальних зборів акціонерів і затвердження результатів роботи.
Довідка УНІАН. «Міттал Стіл Крівій Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві стали, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.
У листопаді 2005 року контрольний пакет ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина). Згодом комбінат був перейменований в «Міттал Стіл Крівій Ріг».
Новий власник «Криворіжсталі» зобов`язався виконати ряд умов конкурсу відносно економічної діяльності, інноваційно-інвестиційної діяльності, а також соціальної сфери і природоохоронної діяльності ВАТ.
Відмінною рисою умов договору по «Криворіжсталі» є великий блок соціальних зобов`язань, які повинен виконати новий власник. Зобов`язання нового власника «Криворіжсталі» по «соціалці» детально розписані в 19-ти пунктах договору купівлі-продажу меткомбінату.