Європарламент просить ”незрозумілу” Україну зачекати з новою угодою

Делегація Європейського парламенту по співпраці з Україною пропонує Комітету закордонних справ відкласти розгляд доповіді Міхала Томаша КАМІНСЬКІ щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі голова делегації Адріан СЕВЕРІН.

“Ми винесли таку пропозицію Комітету закордонних справ і сподіваємося, що вона буде ухвалена”, - сказав він.

Депутат зазначив, що це не слід розглядати як санкції проти України, а скоріше як технічний крок, оскільки на сьогодні, до вирішення політичної кризи, важко зрозуміти, як і з ким проводити переговори.

“Водночас, усі повинні розуміти, що технічні кроки іноді можуть мати політичні наслідки”, - додав А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, у проекті доповіді М.КАМІНСЬКІ пропонується, зокрема, Раді ЄС укласти з Україною угоду про асоціацію з наданням європейської перспективи. Перші слухання щодо цієї доповіді були заплановані на сьогодні, 12 квітня.