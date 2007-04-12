Наша Україна погрожує доповідачеві КС прокуратурою та СБУ

Блок “Наша Україна” закликає суддю Конституційного Суду Сюзанну СТАНІК через суд спростувати інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про нібито отримання нею хабара у вигляді квартир у центрі Києва.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив член “Нашої України”, народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, сьогодні вранці інтернет-видання “Реальна політика” поширило інформацію про те, що нібито С.СТАНІК отримала у дарунок дві квартири у Києві за адресою: Нестерівський провулок, 6.

Зокрема, у повідомленні, до якого апелює народний депутат, йдеться про контакти, які, за твердженням сайту, перед цим мали місце “між заступником міністра Кабінету міністрів України Оленою ЛУКАШ та заступником голови Конституційного Суду України Сюзанною СТАНІК”.

“28 березня 2007 року приватний нотаріус СОТНИКОВА посвідчила договір дарування. Відповідно до цього договору, Оксана Федорівна АНТОНЕНКО “подарувала” Сюзанні Романівні СТАНІК дві квартири (№27-28) за адресою Нестерівський провулок, 6.... Ріелтори оцінюють сукупну вартість новопридбаних для С.СТАНІК квартир у 2 мільйони доларів”, - сказав депутат, цитуючи інформацію, поширену сайтом “Реальна політика”.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, “Наша Україна” не вірить у достовірність цієї інформації, але, враховуючи суспільну увагу до Конституційного Суду, просить С.СТАНІК позиватись до цього сайту і спростувати цю інформацію.

Р.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що якщо вона цього не зробить, «Наша Україна» “залишає за собою право негайно звернутися до прокуратури і СБУ, оскільки в разі якщо вони (звинувачення – УНІАН) підтвердяться, це ставить під сумнів дії і рішення судді - доповідача КС (по конституційному поданню щодо указу Президента про розпуск парламенту – УНІАН)”, - зазначив депутат.

Він продемонстрував роздруківку з інтернет-видання “Реальна політика”, яке оприлюднило розшифровку нібито розмови С.СТАНІК із заступником міністра Кабінету міністрів України О.ЛУКАШ.