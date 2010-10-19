Ліквідовано 4 митниці

З метою оптимізації структури митних органів, розташованих на території Дніпропетровської, Закарпатської і Одеської областей, припиняють дію чотири митні органи – Криворізька митниця шляхом приєднання до Дніпропетровської, Виноградівська шляхом приєднання до Чопської митниці, а також Дністровська та Ізмаїльська шляхом приєднання до Південної митниці.

Це передбачено наказом державної митної служби України від 14 жовтня 2010 року №1218, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Процедури щодо припинення діяльності органів митниці триватимуть з 19 по 22 жовтня.