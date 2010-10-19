Експортери припинили закупівлі зерна

Експортно орієнтовані компанії, що працюють на ринку зернових в Україні, практично повністю припинили закупівлі.

Про це УНІАН повідомили в ІА "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, основна причина припинення закупівель – очікування роз`яснення ситуації щодо порядку розподілу квот, а також уточнення подальших «правил гри».

Оператори ринку повідомляють, що з 15 жовтня ц.р. Державна митна служба України знов без пред`явлення ніяких офіційних документів вжила заходи з обмеження експорту зерна, хоча в самому відомстві це заперечують.

У той же час повідомляється, що затримці піддалися навіть «замитнені » судна (інцидент мав місце в Херсоні).

На думку учасників ринку, до моменту розподілу квот активізації експортної торгівлі в Україні чекати не варто.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня ц.р. у Україні набула чинності постанова про запровадження квот на експорт зерна.