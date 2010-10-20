Кабмін дає гроші на український Euronews, але хоче заробити на рекламі

Кабінет міністрів України виділив 85 млн. 572,4 тис. грн. на створення україномовної версії міжнародного телеканалу Euronews.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабмін, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду 12 жовтня.

Згідно із розпорядженням, Державний комітет телебачення та радіомовлення повинен провести правову оцінку проекту договору між Національною телекомпанією і акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю Euronews про створення україномовної версії міжнародного каналу Euronews, в якому передбачено трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномовної версії міжнародного каналу Euronews (24 години на добу, 7 днів на тиждень) та забезпечити укладення зазначеного договору.

Крім того, передбачається передати бюджетні призначення Міністерства фінансів за загальним фондом державного бюджету з бюджетної програми “Державні капітальні видатки” у сумі 85 млн. 572,4 тис. грн. Державному комітету телебачення та радіомовлення за бюджетною програмою “Виробництво телерадіопрограм для державних потреб” для створення україномовної версії міжнародного каналу Euronews.

Уряд доручив Держкомтелерадіо у тижневий строк розробити і подати Кабміну проект порядку використання у 2010 році коштів, виділених у державному бюджеті для створення україномовної версії Euronews.

Також уряд доручив Держкомтелерадіо і Національну телекомпанію забезпечити продаж ефірного часу для розміщення реклами, інформаційних матеріалів під час трансляції місцевої україномовної версії міжнародного каналу Euronews без залучення посередників.