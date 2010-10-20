Азаров шкодує, що зернотрейдери не пішли назустріч уряду

Уряд скасує квоти на експорт зерна після того, як будуть сформовані необхідні резервні запаси в Держрезерві й Аграрному фонді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив учора на брифінгу в Херсоні.

«Як тільки створюємо резерви й дивимося на запаси зерна в країні, то відкриваємо ринок. Ми ж не вороги своїм власним селянам і зернотрейдерам», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив жаль, що зернотрейдери не пішли назустріч уряду в питанні сприяння формуванню запасу зерна в країні.

«Ми говорили їм: давайте разом домовимося, створимо запаси зерна, але, на жаль, вони не пішли на це. Ось довелося такі заходи й реалізовувати (запроваджувати квоту на експорт – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр-міністр сподівається, що Верховна Рада України прийме закон про реалізацію на аукціонах квот на експорт зерна. «Ми сподіваємося, що на цьому тижні закон буде проголосований і ця норма відразу ж набуде чинності», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день перерозподілом квот займається Міністерство економіки й процедури проходять «абсолютно прозоро, з мінімальними збитками для експортної галузі».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України прийняв постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлено квоти на експорт пшениці й суміші пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квоту на експорт гречки встановлено в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти запроваджено строком до 31 грудня 2010 р.