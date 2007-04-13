У Черновецького знають, як порадувати киян: нові тарифи будуть значно вищі

Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначає, що заплановані для введення влітку цього року тарифи на квартплату та утримання прибудинкових територій, які будуть розраховані згідно з постановою Кабінету міністрів для кожного окремо будинку, будуть значно вищі від діючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам. За його словами, сьогодні в КМДА проводяться розрахунки тарифів на квартплату та утримання прибудинкових територій згідно з постановою Кабміну. Після завершення розрахунків питання буде винесено на сесію Київської міської ради.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ поінформував, що це близько 11 тис. тарифів, тобто відповідно по кількості будинків у місті. Він підкреслив, що за цими розрахунками два абсолютно однакові будинки, які стоять поруч, можуть мати абсолютно різні тарифи. В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ підкреслив, що помилково розмір тарифів пов’язують з віком будинку та його станом, і що, у першу чергу, розмір тарифу залежатиме від послуг, які надаються мешканцям цього будинку.

Крім того, за словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, розмір тарифу залежатиме від розміру прибудинкових територій, від наявності дитячих чи спортивних майданчиків на цій території, від частоти прибирання під’їздів тощо.

«І наперед говорю, що ці тарифи будуть набагато вищі, ніж ті, які є на сьогоднішній день», - підкреслив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

При цьому він також зазначив, що на сьогоднішній день тарифи, які були затверджені рішенням Київради і які діють в столиці на утримання прибудинкових територій та квартплату з коефіцієнтом підвищення 1,8, практично не перекривають собівартість утримання будинків, і ця собівартість не дозволяє підвищити якість надання послуг.

На запитання журналістів, який очікувати коефіцієнт підвищення квартплати, В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відповісти не зміг, оскільки ще не має всіх підрахунків. «Я не знаю, проведемо розрахунки, тоді скажемо», - сказав він.