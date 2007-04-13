Прихильники коаліції та опозиції поспілкувалися через голови міліції

Прихильники коаліції зустрілися з активістами опозиції біля Секретаріату Президента, сутичок не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні активістів партій «Наша Україна» і «Пори», як і декілька днів тому, пікетують будівлю Секретаріату Президента на розі вулиць Лютеранської та Банкової.

Натомість колона прихильників коаліції у складі близько 200 осіб підійшла до них з вулиці Лютеранської. Це були представники Партії регіонів, які, судячи з написів на їхніх транспарантах, представляли різні райони міста Харкова. Вони зупинилися біля активістів опозиції і приблизно півгодини скандували гасла на підтримку Коаліції національної єдності.

Представників опозиції та коаліції, щоб запобігти виникненню можливих зіткнень, відділяв щільний кордон міліції.

Під час акції жодних сутичок не відбулося, і після того як прихильники коаліції пішли на Хрещатик, кордон міліції було знято, залишилось тільки декілька представників правоохоронних органів.