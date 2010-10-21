Цей рік для української аудіокниги виявився гірший за кризовий

2010 рік виявився для українських виробників аудіокниг ще гіршим, ніж попередній «кризовий» рік, пише тижневик «Коментарі:».

За словами керівника компанії «Аудіопланета» Антона МАРТИНОВА, навіть на Львівському книжковому форумі виручка від реалізації аудіокниг виявилась удвічі меншою, ніж 2009 року. Хоча основний обсяг продажів зазвичай забезпечують такі заходи.

Крім того, за даними експертів, з ринку пішли філії двох великих російських видавництв, а кількість нових видань скоротилася в чотири рази. Також відмовилися від придбання аудіокниг і великі публічні бібліотеки, які раніше таким чином формували фонди літератури для сліпих.

З огляду на це, зауважують «Коментарі:», видавці певні надії пов’язують з виходом на провідні міжнародні майданчики інтернет-продажів, оскільки користувачі Уанету не схильні платити за скачування аудіокниг. Втім, деякі експерти вважають, що українці охочіше б платили за легальний контент, якби спосіб оплати був зручнішим. «Той, хто справді зацікавлений в аудіокнизі, скачає її і платно, якщо пропонована ціна буде розумною. А для цього є всі передумови, адже продукція без матеріального носія буде коштувати на 15% дешевше. Але найголовніше, щоб спосіб оплати був для користувача простим і зручним», - пояснив директор видавництво «Теза» Володимир БРИСКІН.