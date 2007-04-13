Ющенка попередили: завтра будь-яка козявка оскаржить результат виборів

"Донецька міська рада, розглянувши ситуацію, що склалася, констатує, що забезпечити проведення позачергових виборів народних депутатів України в повній відповідності із законодавством України немає можливості, оскільки законодавством України не врегульований ряд важливих питань, пов`язаних з проведенням позачергових виборів", - йдеться у рішенні.

"На 12 квітня 2007 року не отримано жодного рішення Центральної виборчої комісії, направленого на забезпечення позачергових виборів народних депутатів України 27 травня 2007 року. Не ухвалено рішення щодо формування окружних виборчих комісій, хоча терміни проведення цієї роботи вже пройшли. До цього моменту не забезпечено фінансування виборів", - наголошується в документі.

На думку депутатів, "в таких умовах, прагнення провести за всяку ціну позачергові вибори до Верховної Ради України, неминуче веде до порушення законодавства України і різкого загострення суспільно-політичної ситуації, створення штучних проблем в економіці і соціальній сфері, а також протистояння різних політичних сил".

Враховуючи вищевикладене, міська рада вирішила "прийняти до уваги, що забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України, можливо тільки після внесення необхідних змін до законодавства про вибори і ухвалення Конституційним судом України рішення про конституційність Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".

Депутати також вирішили звернутися до Президента України Віктора Ющенка з пропозицією, припинити дію Указу від 2 квітня 2007 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України", до рішення вищевикладених питань, прийняти, в межах своїх повноважень заходи, направлені на забезпечення стабільності в державі і політичній консолідації в суспільстві.

За ухвалення даного рішення проголосували 55 депутатів з 57, що знаходилися в сесійному залі.

Дане рішення буде направлено Президентові України, Верховній Раді України і Кабінету міністрів.

"Нас підштовхують до того, щоб ми спочатку готували і проводили нелегітимні вибори. Завтра, будь-яка козявка, яка закінчила будь-який технікум економіко-правовий, з псевдо-юридичою освітою, оскаржить в будь-якому районному суді результати цих виборів, тому що вони когось не влаштують", - сказав депутат від Партії регіонів Андрій Голубев.

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