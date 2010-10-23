Російський міністр високо оцінив дії українського спецзагону

Міністри внутрішніх справ України і Російської Федерації Анатолій МОГИЛЬОВ і Рашид НУРГАЛІЄВ спостерігали сьогодні в Севастополі за діями по звільненню заручників під час антитерористичних навчань підрозділом спеціального призначення внутрішніх військ МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, делегації правоохоронних відомств двох країн провели в Севастополі спільне засідання колегій.

Міністри ознайомилися з основними напрямами службово-бойової діяльності підрозділів спеціального призначення ВВ МВС України. Бійці спецпідрозділу продемонстрували високим гостям, зокрема, висадку розвідпідрозділу з вертольота, спуск по гірському схилу, десантування водолазних штурмових груп з плавзасобів, штурм захопленої терористами яхти, десантування штурмової групи з вертольота на яхту, звільнення заручників, захоплених в адміністративній будівлі.

Міністри вшанували пам`ять загиблих в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, поклавши квіти до меморіалу Героїв оборони Севастополя в 1941-1942 р.р.

Представники делегацій двох держав відвідали виставку міліційної спецтехніки і автотранспорту.

Р.НУРГАЛІЄВ під час підходу до преси високо оцінив дії українського спецназу. Він також повідомив, що наступного року у Владивостоку плануються спільні навчання, спрямовані на те, щоб спеціальні підрозділи в усіх ситуаціях могли виконувати поставлені завдання по збереженню життя і здоров`я громадян.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що співпраця між українськими і російськими колегами буде й надалі спрямована на захист прав, свобод та інтересів українських і російських громадян.