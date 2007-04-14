Чемпіон світу по успішності реформ - грузинський прем`єр-міністр

Агентство США з міжнародного розвитку визнало прем`єра Грузії кращим бізнес-реформатором року в світі

Київ. 14 квітня. УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку визнало прем`єр-міністра Грузії Зураба НОГАЇДЕЛІ "кращим бізнес-реформатором року" в світі.

Як передає РІА "Новости", про це йдеться в заяві агентства, поширеній у суботу у Вашингтоні.

"Прем`єр-міністр очолив реформи, які різко підняли Грузію в 2007 році з 112-го на 37-е місце в глобальному рейтингу Світового банку за показником сприятливості ведення бізнесу", - наголошується в заяві.

У документі також повідомляється, що Агентство США з міжнародного розвитку й Світовий банк засновують "Клуб реформаторів" (Reformers Club) - організацію, покликану щорічно відзначати й нагороджувати провідних урядовців у країнах, що досягли найбільшого успіху в підтримці приватного бізнесу.

Агентство повідомило, що разом із З.НОГАЇДЕЛІ першими членами "Клубу реформаторів" стали міністр фінансів Мексики Августин КАРСТЕНС, держсекретар зі спрощення регуляцій в уряді Бельгії Вінсент Ван КВІКЕНБОРН, міністр інвестицій Єгипту Махмуд МОХЕЛДІН, міністр фінансів Гватемали Х’ьюго Едуардо Бтета МЕНДЕЗ-РУЇЗ, міністр планування Танзанії Чарльз МУТАЛЕМВА і президент Банку африканського розвитку Доналд КАБЕРУКА.

Пояснюючи рішення про визнання З.НОГАЇДЕЛІ кращим бізнес-реформатором, Агентство США з міжнародного розвитку та Світовий Всесвітній банк зазначили, що в 2006 році в приватному секторі економіки Грузії було створено 85 тисяч нових робочих місць. Крім того, в період 2005-2006 років мінімальний розмір капіталу, необхідного для початку бізнесу, знижено з 2 тисяч ларі до 200 ларі (85 доларів США), а кількість зареєстрованих компаній зросла на 55%.

Наголошується також, що в результаті реформи митниці й прикордонної поліції спрощено низку процедур - якщо в 2004 році для виконання всіх адміністративних вимог для експорту потрібно 54 дні, то зараз - всього 13, а завдяки судовій реформі середній час рішення щодо комерційних суперечок у Грузії скоротився з 375 до 285 днів.