”Енергоатом” має інформацію про підготовку державного перевороту

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» залишається поза політичними процесами і продовжує забезпечувати надійну і безпечну роботу ядерних енергоблоків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАЕК «Енергоатом», про це заявив президент компанії Андрій ДЕРКАЧ на засіданні Громадської колегії «Енергоатома».

«Діяльність компанії, як це було й до цього часу, грунтується виключно на положеннях Конституції України і нормах чинного законодавства», - наголосив А.ДЕРКАЧ.

Згідно з повідомленням, під час засідання колегії, до складу якої входять представники всіх фракцій Верховної Ради і провідні учені-ядерники Національної Академії наук України, було звернуто увагу на те, що, «за інформацією членів парламенту, в Секретаріаті Президента відпрацьовуються варіанти подальшої ескалації політичної кризи, порушення Конституції шляхом неконституційного введення в Україні або на окремих її територіях надзвичайного стану, відставки уряду і створення дублюючих структур управління міністерствами, державними підприємствами, незаконного застосування збройних сил для обмеження конституційних прав і свобод громадян».

Громадська колегія визнала правильними дії адміністративно-технічного керівництва «Енергоатома» щодо додаткового роз`яснення персоналу АЕС принципів «культури безпеки» в ситуації, що склалася, а також перевірки готовності до роботи кризових центрів компанії і атомних станцій. Крім того, схвалено дії менеджменту із забезпечення взаємодії з правоохоронними органами на випадок здійснення актів ядерного тероризму.

Водночас, колегія звернула увагу на особливу відповідальність атомників у питанні забезпечення ядерної і радіаційної безпеки і рекомендувала керівництву «Енергоатома» посилити контроль над виконанням всіх попереджувальних заходів.

Крім того, члени колегії запропонували керівництву компанії відкрити громадські приймальні в Дирекції, а також на кожній АЕС для організації відповідної роз`яснювальної роботи серед громадськості.