Підприємця засуджено до 5 років за несплату податків

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська за несплату понад 1 млн. грн. податків засудив місцевого підприємця до 5 років позбавлення волі з подальшим позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області - начальник управління податкової міліції Володимир ПАСІЧНИК.

За його словами, у 2006 році проти підприємця було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів та використання завідомо підроблених документів).

Засудженого було взято під варту в залі суду.

В ПАСІЧНИК зазначив, що з початку 2007 року управлінням податкової міліції у суди було передано 14 кримінальних справ стосовно ухилення від сплати податків підприємцями Дніпропетровської області.