Невідомі розгромили квартиру другого секретаря Кримського рескому КПУ

У Сімферополі невідомі зчинили погром у квартирі другого секретаря Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України Юрія АКСЮТІНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар народного депутата України, лідера кримських комуністів Леоніда ГРАЧА Галина МАМИКО.

За її інформацією, напад на квартиру скоєно 25 жовтня.

"О 14 годині повернувшись додому після 5-годинної відсутності дружина (Ю.АКСЮТІНА - УНІАН) виявила викручену в дверному замку серцевину. В самій квартирі все було в прямому розумінні догори дном. Вміст білизняних шаф купами був розкиданий по трьом кімнатам. Речі розкидані. Стан квартири нагадував наслідки поліцейського обшуку під час фашистської окупації", - повідомила Г.МАМИКО.

Вона зазначила, що в результаті погрому з дому зникли лише золоті прикраси онуки на суму 987 грн.

У рескомі КПУ дійшли до спільної думки, що цей погром імітує пограбування й має політичний характер, оскільки "грабіжники" не взяли ні дорогий плазмовий телевізор, ні велику суму грошей.

У рескомі КПУ також переконані, що розбій у квартирі приурочено до анонсованої на 26 жовтня прес-конференції, на якій комуністи пообіцяли оприлюднити відеоплівки й документи з інформацією, яка "може серйозно вплинути на репутацію деяких відомих політиків України від впливової партії".

"Після розісланого мною повторного повідомлення про призначене на вівторок оприлюднення відеоплівок стався напад на квартиру Юрія АКСЮТІНА. Не думаю, що замовники сподівалися там знайти потрібні їм відеоматеріали, адже подібне не зберігають удома. Ця акція - шантаж. Це привіт комуністам, щоб не рипалися. Це спроба залякування комуністів, щоб уникнути оприлюднення тих матеріалів, через які широка громадськість зможе дізнатися, якими брудними методами розправляються високопоставлені персони від однієї з провідних партій країни, які не гребують нічим", - заявила Г.МАМИКО.