Ющенко звернувся до Єханурова з проханням

18:34, 06 травня 2006
Суспільство
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Воно стосується паливно-енергетичної сфери

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА з проханням посилити контроль у паливно-енергетичній сфері.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО звернувся до Ю.ЄХАНУРОВА з проханням опрацювати пропозиції щодо посилення контролю за розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу та активізації боротьби з економічною злочинністю у цій галузі та в разі необхідності ініціювати підготовку необхідних нормативно-правових актів.

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