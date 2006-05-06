Ющенко звернувся до Єханурова з проханням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА з проханням посилити контроль у паливно-енергетичній сфері.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО звернувся до Ю.ЄХАНУРОВА з проханням опрацювати пропозиції щодо посилення контролю за розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу та активізації боротьби з економічною злочинністю у цій галузі та в разі необхідності ініціювати підготовку необхідних нормативно-правових актів.