Провідна неділя завершує Світлий післявеликодній тиждень

Сьогодні православні відзначають Провідну неділю. Вона завершує Світлий післявеликодній тиждень, ще одна її назва - Фомина неділя.

Названа вона так на згадку про апостола Фому Невіруючого, який спочатку не повірив у воскресіння Ісуса Христа. До віри навернувся лише коли на власні очі переконався у диві.

У Провідну неділю поминають покійників або на кладовищі, або ж у церкві. Миряни вірять, що цього дня Бог відпускає з неба померлих - провідати рідних. Тому віруючі люди на згадку про родичів запалюють поминальні свічки. Утім, священики закликають не перетворювати поминальну традицію на багаті частування на могилах, зазначає “5-й канал”.

Як зауважує архімандрит ЄВСТРАТІЙ, прес-секретар Київської патріархії, "дуже недоброю є традиція влаштовувати на кладовищах не трапезу, а звичайний обід зі спиртними напоями, горілкою. Часто в місці упокоєння можна бачити, що люди напиваються, влаштовують бешкети. Це все не є виконанням релігійних традицій - поминати треба у першу чергу молитвою."