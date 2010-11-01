Михайло Волинець про порожні протоколи, шахтну котельню і ксерокс

У місті Красноармійську Донецької області голова однієї з дільничних виборчих комісій змусив членів комісії підписати чисті протоколи результатів виборів.

Про це повідомив у Донецьку на прес-конференції народний депутат України від ВО «Батьківщина» Михайло ВОЛИНЕЦЬ, який спостерігав за ходом виборів до місцевих органів влади в Донецькому регіоні.

Він розповів, що «в Красноармейську на дільниці, яка розміщується в центральній бібліотеці, голова виборчої комісії змусила чотирьох членів комісії підписати чисті бланки протоколів». За словами М.ВОЛИНЦЯ, «тільки член комісії, представник комісії від «Батьківщини» відмовилася підписувати, сповістила спостерігачів і викликала міліцію».

«У присутності міліції голова комісії порвала ці бланки протоколів вже підписані, відтак їх зібрали, склали і це знято на відео», - підсумував народний депутат, наголосивши, що це далеко не поодинокі випадки зловживань на нинішніх виборах у Донецькій області.

У місті Макіївка заступник голови дільничної виборчої комісії мала намір винесли пачку бюлетенів і викинути їх в шахтну котельну, повідомив Михайло ВОЛИНЕЦЬ. «У Макіївці в кінці дня виборів заступник голови дільничної виборчої комісії мала намір винести велику пачку бюлетенів, які хотіла викинути в шахтну котельну», - сказав народний депутат. За його словами, «цю жінку затримали спостерігачі, викликали міліцію, складено акт».

У місті Красноармійськ виявлено підроблені виборчі бюлетені, копійовані на ксероксі. «У місті Красноармійськ було зафіксовано 36 підроблених бюлетенів, які були копійовані на ксероксі», - сказав народний депутат, підкресливши, що «це тільки те, що вдалося помітити і зафіксувати у фактах порушень».

У цілому він звернув увагу на погану якість самого виборчого бюлетеня. За словами М.ВОЛИНЦЯ, виборчий бюлетень на сьогодні – «це просто папір, неякісний папір, цей бюлетень на сьогоднішній день, на жаль, жодним чином не захищений від підробки».