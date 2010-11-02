Світовий банк дав Києву 100 тисяч, щоб отримати мільйон?

Київська міська державна адміністрація та Офіс Світового банку в Україні розпочинають співпрацю з підготовки довгострокової Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

У рамках співпраці запланована участь іноземних експертів, проведення публічних обговорень, обмін досвідом з іншими європейськими містами. Співпраця буде здійснюватися за фінансової підтримки Альянсу міст (Cities Alliance).

Підписання меморандуму між столичною мерією, Світовим банком та Альянсом міст планується в листопаді цього року після остаточного погодження умов угоди.

«Базовий документ розвитку столиці – Стратегію розвитку Києва до 2025 року – ми матимемо вже в травні 2011-го. При його розробці, в першу чергу, будемо орієнтуватися на думку киян. Для визначення бачення майбутнього столиці та пріоритетів її розвитку ми плануємо провести соціологічні дослідження, організувати роботу фокус-груп. Кияни самі повинні вирішити, яким бути місту», – зазначив у своєму коментарі перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що Київ не має власної Стратегії розвитку на довгострокову перспективу, хоча такий документ є базовим для міста, оскільки в ньому визначаються пріоритети й основні шляхи досягнення стратегічної мети.

О.ПОПОВ наголосив, що розвиток інфраструктури, транспортних та інженерних мереж, створення робочих місць та залучення інвестицій у такому багатомільйонному мегаполісі, як Київ, має відбуватись комплексно.

«Такий підхід дозволить об’єднати зусилля влади і суспільства, київської громади, для покращення ситуації в місті, для здійснення системних реформ в інтересах киян. Першочергові зміни здійснюватимемо у тих сферах життя, які сьогодні найбільше турбують киян, – це охорона здоров’я, комунальна сфера, транспортне обслуговування», – запевнив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2010 р. КМДА створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

12 серпня столична влада почала роботу над розробкою Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

28 жовтня начальник Головного управління економіки та інвестицій КМДА Ігор ДОВБАНЬ повідомив, що мерія планує завершити розробку Стратегії розвитку Києва до 2025 року у середині – наприкінці травня наступного року, щоб встигнути підготуватися за літній період до питань імплементації й починати її реалізацію на початку осені 2011 р.

І.ДОВБАНЬ зазначив, що на цей період розробка даного документа перебуває на стадії формування технічного завдання. При цьому для написання техзавдання будуть залучатися консультанти – фізичні особи за рахунок гранту Світового банку з технічної допомоги муніципалітетам, який виграла КМДА.

Він уточнив, що минулого четверга КМДА одержала інформацію про те, що виграла грант Світового банку, а підписано цей документ буде 15-19 листопада.

За інформацією І.ДОВБАНЯ, сума гранту становить близько 100 тис. дол.

За словами керівника управління, після завершення технічного завдання КМДА має намір залучити іноземну консалтингову компанію для розробки самої Стратегії розвитку Києва до 2025 року. І.ДОВБАНЬ уточнив, що тендер на залучення іноземного консультанта планується провести до кінця цього року.

Він не озвучив, скільки коштуватиме місту написання такої стратегії, відзначивши, що, наприклад, в Донецькій області розробка стратегії обійшлася місту в 1 млн. дол. І Київ орієнтується “десь на цю цифру».

І.ДОВБАНЬ зазначив, що кошти на розробку стратегії можуть бути направлені з міського бюджету, а також КМДА розраховує на підтримку державного бюджету.

Паралельно Київ веде роботу щодо розробки нового генплану розвитку Києва до 2015 року.