У Тернополі чоловік під градусом стріляв у перехожих, вимагаючи грошей

У Тернополі затримали 24-річного чоловіка, який вимагав гроші у перехожих, погрожуючи рушницею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, при цьому зловмисник завдав вогнепальне поранення 28-річному тернополянину, а також пострілом пошкодив автомобіль. Після затримання нетверезий чоловік свої дії пояснив тим, що він посварився зі свою дівчиною, після чого почав пиячити з друзями. Коли на чергову пляшку у нього не вистачило грошей, він взяв батькову мисливську рушницю і вирішив з її допомогою зібрати необхідну суму у перехожих, залякуючи їх пострілами.

Затримали чоловіка з допомогою свідка, який із балкона власної квартири побачив, як стріляючи у бік подружжя, зловмисник вимагав у них гроші. Тернополянин, за даними правоохоронців, вийшов на вулицю і допоміг обеззброїти нападника. Тим часом люди викликали міліцію, після чого працівники Тернопільського міського відділу УМВС та співробітники спецпідрозділу «Беркут» затримали зловмисника.

Встановлено, що його уже притягували до відповідальності за пограбування. Тепер за скоєння розбою щодо затриманого порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України.