МВФ будь-що не відмовиться від лаврів «рятівника України»?

Експерти не сумніваються, що Україна одержить черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції.

«Практично однозначно зрозуміло, що Україна одержить черговий транш кредиту», – сказав фінансовий експерт Ерік НАЙМАН.

За його словами, МВФ не йтиме на «жорсткий опір у наданні кредиту», оскільки Україна сьогодні є свого роду зразком «порятунку Фондом окремо взятої країни».

Е.НАЙМАН зазначив, що українська влада досить успішно виконує всі вимоги МВФ, що збільшує шанси на продовження кредитування.

При цьому він визнав, що залишається ще ряд питань, вирішити які за короткий проміжок часу навряд вдасться. Це стосується проблеми відшкодування податку на додану вартість і підвищення пенсійного віку.

У свою чергу, заступник директора з наукової роботи Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валерій НОВИЦЬКИЙ висловив упевненість, що в України не буде проблем з отриманням чергового траншу кредиту МВФ.

Він упевнений, що Міжнародному валютному фонду невигідно втрачати такого партнера, як Україна, оскільки сьогодні за загальним обсягом боргу перед МВФ Україна поступається тільки Румунії.

На думку В.НОВИЦЬКОГО, вимоги фонду щодо продовження кредитування України можна назвати ультиматумом, при цьому українська влада йде на його виконання, особливо не чинячи опору. «Україна висить на гачку, і це йому (МВФ – УНІАН) вигідно», – вважає експерт.

У той же час, за словами В.НОВИЦЬКОГО, і самій українській владі може бути вигідний стан речей, що склався, враховуючи відсутність програмно-цільового підходу до розвитку країни.

Зокрема, на думку В.НОВИЦЬКОГО, заяви представників влади про те, що із залучених коштів кредиту МВФ практично нічого не витрачено, говорять лише про те, що у влади немає чіткого плану інвестування в ті чи інші стратегічно важливі для країни галузі.

«Найгірше, що можна зробити з грошима МВФ, – це не витрачати їх, а зберігати як резерв, – наголошує В.НОВИЦЬКИЙ. – Потрібно вкладати у реальний сектор економіки, при цьому дотримуючись цільового підходу, якого країні і не вистачає».

Експерт вважає, що МВФ не потрібна Україна як країна з сильною економікою, адже така країна вже не потребуватиме великих обсягів кредитної підтримки, а це означає, що фонд втратить стратегічного партнера, клієнта.

При цьому В.НОВИЦЬКИЙ вважає, що, враховуючи обсяг боргу перед фондом і економічну ситуацію, що склалася в країні, Україна і МВФ ще довго тісно співробітничатимуть. «Україна дуже щільно заковтнула гачок, на якому висітиме ще років з п`ятдесят, – вважає він. – Але якщо ефективно використовувати гроші, то можна скоротити термін ув‘язнення».

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні сьогодні, 3 листопада. За словами міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА, принципових розбіжностей між Україною і МВФ на сьогодні не існує, а є ряд питань, що потребують технічного врегулювання.

Довідка УНІАН. Виділення Україні кредиту stand-by було схвалене МВФ 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми економічної перебудови і реформ. Термін дії програми 2,5 року. Кошти передбачається залучити під 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.