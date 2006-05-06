Дніпропетровська ОДА просить уряд сприяти зміні закону щодо банкрутства

Дніпропетровська обласна державна адміністрація направила до Кабінету міністрів України пропозиції з проханням сприяти внесенню змін у Закон „Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом".

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Дніпропетровської ОДА, зокрема, облдержадміністрація наполягає на зменшенні строків для порушення справи про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури.

Дніпропетровська ОДА також пропонує удосконалити і доповнити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства економіки України від 4 травня 2001 року. Дані умови повинні

передбачати 5-денний строк відповіді територіального органу з питань банкрутства на офіційний запит про хід процедур банкрутства і дотримання арбітражним керуючим умов ліцензування.

Також ОДА пропонує уряд розширити перелік підстав для анулювання ліцензії арбітражному керуючому підприємства, що перебуває у процедурі банкрутства, доповнити обов`язки арбітражних керуючих та підвищити ступінь їх відповідальності.

Дніпропетровська облдержадміністрація вважає, що зміни законодавства дозволять підвищити ефективність проведення процедури банкрутства підприємств, допоможуть створити умови для своєчасної виплати заробітної плати працівникам, наповнити державний і місцевий бюджети.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровській області заборгованість із зарплати на підприємствах-банкрутах становить близько 25 млн. грн. Як повідомила журналістам голова облдержадміністрації Надія ДЄЄВА, рішення судів про повернення цих боргів працівникам фактично не виконуються по 3-4 роки.