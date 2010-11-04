СБУ спіймала за руку хабарників у Пенсійному фонді

Співробітники Управління СБУ в Одеській області викрили факти розкрадання державних коштів посадовцями Управління Пенсійного фонду України в Одесі внаслідок незаконного нарахування за хабарі підвищених пенсій.

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ, під час перевірки встановлено, що, зокрема, правопорушники підготували недостовірні документи на перерахування пенсій більш ніж для півсотні громадян, причому 25 із них вже отримали безпідставні «підвищені» виплати на суму понад 200 тис. грн. За такі послуги зловмисники вимагали й отримували хабарі від 3 до 8 тис. грн.

Управлінням СБУ в області порушено кримінальну справу за фактом вчинення посадовцями несанкціонованих змін та знищення інформації, яка оброблялася в комп’ютерній мережі та базі даних «Система персоніфікованого обліку відомостей» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Крім того, за матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу стосовно посадовців Управління Пенсійного фонду України в Одесі за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.