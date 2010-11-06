В Одесі силовики захопили кабінет мера

Об 11.30 відбулося силове захоплення кабінету Одеського міського голови.

Спочатку це намагалися зробити співробітники міліції, потім співробітники СБУ, повідомляє "Погляд з Одеси".

Однак об 11-30 туди все-таки ввірвалися співробітники міліції. Вони застосували фізичну силу щодо прес-секретаря Едуарда Гурвіца Олени Лебеденко, повідомляє видання.

Її грубо відкинули від дверей кабінету мера, відзначає видання.

За співробітниками міліції, на яких одягнені бронежилети, у кабінет мера ввійшли представники засобів масової інформації.

Про те, що міліція намагалася захопити кабінет повідомили в адміністрацію президента.

Президент Фонду вільних журналістів імені В`ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук назвав ці дії приходом хунти.

"В Одесі ми бачимо всі ознаки приходу до влади самої справжньої хунти. Хунта, - це коли владу беруть силовики. Сьогодні ми стали свідками того, як хунта захопила будинок мерії Одеси", - сказав він.

За словами Понамарчука, "кабінет мера Гурвіца захопили, застосувавши силу до співробітниць приймальні й прес-секретаря мера. Операцією захоплення керував полковник Тасмасіс. Більше того, вони не пускають у кабінет співробітниць приймальні". На питання журналістів силовики не відповідають.

У той же час інше одеське видання Репортер повідомляє, що правоохоронці проникли в кабінет, щоб перевірити його з металошукачем.

Співробітники органів внутрішніх справ перевірили Великий зал Одеської міськради й направилися в кабінет міського голови. Близько 11:40 правоохоронці все-таки зайшли в кабінет мера.

Начальник відділу громадської безпеки одеського міськРУВС Сергій Тимусяк повідомив, що ці дії були прийняті з метою безпеки й ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Українська правда