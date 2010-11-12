Чисті валютні резерви НБУ становлять близько 21 млрд. дол.

Чисті міжнародні валютні резерви Національного банку України на сьогодні становлять близько 21 млрд. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член правління, виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО під час круглого столу в четвер.

За його словами, питома вага чистих валютних резервів у валових становить дві третини.

Представник Нацбанку відзначив можливу позитивну динаміку цього показника до кінця 2010 року, оскільки НБУ прогнозує за підсумками поточного року позитивне сальдо платіжного балансу. І.ШУМИЛО впевнений, що сальдо буде позитивним навіть у разі погашення урядом України кредиту, отриманого від російського ВТБ-Банку.