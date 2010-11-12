У «Лото-Забава» з'явився 80-й мільйонер

Оператор державних лотерей «М. С. Л.» оголосив, що неділя, 7 листопада, ознаменувалася народженням ювілейного, 80-го, українського мільйонера в 11-річній історії «Лото-Забава».

Як говориться в переданому УНІАН повідомленні «М. С. Л.», відомо, що виграшний квиток було придбано в м. Мукачевому. Сума виграшу – 1 млн. грн.

Компанія «М. С. Л.» зазначає, що в 2010 році – це вже 17-й щасливчик, який став мільйонером, завдяки «Лото-Забава». Впродовж всього минулого року мільйонерами стали 14 чоловік. Компанія пояснює збільшення кількості переможців новими правилами гри, а зростання джек-поту, сума якого на сьогоднішній день дорівнює 6 000 000 грн., збільшенням кількості гравців «Лото- Забава».

Програма «Лото-Забава» йде на каналі «1+1» кожної неділі вранці вже 11 років.