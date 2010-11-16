Литвин: комітет ще раз подумає над тим, що сьогодні голосували
22:37, 16 листопада 2010Суспільство
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Вечірнє засідання ВР закрито
Вечірнє засідання Верховної Ради закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що Комітет ВР з питань митної та податкової політики разом із Кабінетом міністрів України проаналізує «рішення, які вже проголосовані, і якщо там треба буде внести технічні правки, уточнення і врахування тих пропозицій, щодо яких ми домовилися, - підготувати необхідні матеріали до четверга».
Сьогодні народні депутати підтримали 211 із 340 статей проекту Податкового кодексу і перейшли до розгляду шостого розділу проекту, який стосується акцизних податків.
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