У Житомирі горів склад гумового взуття
09:11, 17 листопада 2010Суспільство
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Вогонь охопив 400 м. кв
У м. Житомир на території ВАТ „Хімічне волокно” в орендованому приміщенні складу ТОВ „Жанет-Україна”, де зберігалося гумове взуття, виникла пожежа на площі 400 м кв.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 8 відділень пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Житомирській області.
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