У Житомирі горів склад гумового взуття

У м. Житомир на території ВАТ „Хімічне волокно” в орендованому приміщенні складу ТОВ „Жанет-Україна”, де зберігалося гумове взуття, виникла пожежа на площі 400 м кв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 8 відділень пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Житомирській області.