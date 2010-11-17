У Житомирі горів склад гумового взуття

09:11, 17 листопада 2010
Суспільство
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Вогонь охопив 400 м. кв

У м. Житомир на території ВАТ „Хімічне волокно” в орендованому приміщенні складу ТОВ „Жанет-Україна”, де зберігалося гумове взуття, виникла пожежа на площі 400 м кв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 8 відділень пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Житомирській області.

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