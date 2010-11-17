Фонд держмайна вирішив продати шахту ім. Засядька

Фонд державного майна України прийняв рішення розпочати підготовку до продажу в 2010 р. орендного підприємства «Шахта ім. О.Ф.Засядька», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» (від 17 листопада т.г.).

«Включити («Шахту ім. О.Ф.Засядька» - УНІАН) в перелік об`єктів В, Г (окрім АПК), які підлягають підготовці до продажу в 2010 р. за участю працівників Департаменту реформування власності центрального апарату ФДМУ», - наголошується в наказі Фонду держмайна від 9 листопада 2010 р.

Довідка УНІАН. «Шахта імені О.Ф.Засядька» (м. Донецьк) - вугледобувне орендне підприємство. Є одним з найбільших підприємств цієї галузі на Україні. Введена в експлуатацію в 1958 р. Раніше входила в трест «Донецьквугілля».

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