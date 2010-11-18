З офісу підприємства вкрали сейф із грошима

У ніч із 16 на 17 листопада з офісу підприємства «Квіти Кременчука» було викрадено сейф із грошима

Про це повідомили УНІАН у Кременчуцькому міськуправлінні міліції.

За їхніми даними, невідомий злочинець проник до приміщення офісу через вікно.

«Керівництво підприємства заявило, що з їхнього офісу вкрадено лише сейф, у якому знаходилося 32 тис. грн. Зараз йде звірка на підприємстві й ще немає акту з точною сумою викраденого», - повідомили в міліції.

У міліції також повідомили, що уточнюється чому під час крадіжки не спрацювала сигналізація й чи була вона взагалі включена.