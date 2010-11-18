З офісу підприємства вкрали сейф із грошима
01:58, 18 листопада 2010Суспільство
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Інцидент у Кременчуці
У ніч із 16 на 17 листопада з офісу підприємства «Квіти Кременчука» було викрадено сейф із грошима
Про це повідомили УНІАН у Кременчуцькому міськуправлінні міліції.
За їхніми даними, невідомий злочинець проник до приміщення офісу через вікно.
«Керівництво підприємства заявило, що з їхнього офісу вкрадено лише сейф, у якому знаходилося 32 тис. грн. Зараз йде звірка на підприємстві й ще немає акту з точною сумою викраденого», - повідомили в міліції.
У міліції також повідомили, що уточнюється чому під час крадіжки не спрацювала сигналізація й чи була вона взагалі включена.
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