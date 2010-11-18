У Києві ліквідуються 12 комунальних підприємств (список)

Київська влада ліквідує 12 комунальних підприємств у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА.

Він, зокрема, зазначив, що за результатами засідань постійно діючої координаційної робочої групи прийнято рішення щодо напрямків реорганізації та покращення діяльності комунальних підприємств міського підпорядкування.

Ця реорганізація має на меті покращення управління підприємствами, скорочення бюджетних витрат на утримання підприємств, що працюють неефективно або взагалі не виконують свої функції.

«Зараз значна кількість комунальних підприємств або збиткові, або виконують адміністративні функції, які повинні здійснювати органи влади», - підкреслив О.ПУЗАНОВ.

Загальна сума збитків усіх комунальних підприємств столиці за 9 місяців 2010 року склала 300,9 млн. грн., тоді як прибутки склали лише 40,5 млн. грн. Прибутково діяли лише 49 із 183 підприємств. 90 працювали зі збитками, 24 - з нульовим результатом.

“Це говорить про те, що уся система працює неефективно, тому кількість комунальних підприємств міського підпорядкування в Києві має зменшитись зі 183 до 111”, - сказав О.ПУЗАНОВ.

За його словами, зроблено це буде переважно шляхом злиття та реорганізації. При цьому 89 підприємств залишаються без змін, тобто реорганізації не підлягають, але їхній фінансовий стан має бути покращено, а ефективність діяльності - підвищено.

Між тим повній ліквідації підлягають 12 підприємств. Серед них: КП «Київський міський центр захисту прав споживачів», КП «Київське муніципальне медичне агентство», Міський госпрозрахунковий центр «Медицина», ДП Виробничо-комерційної фірми «Укртарапостачзбут», КП «Ресторан «Славутич», ДКП «Монтажник», ДГКП «Либідь-К», УВКП «Єднання», ДКП «Пар», КП «Кращий дім». Триває процес ліквідації ДКП «Кінотеатр «Краків» та «Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій».

Загалом буде реорганізовано 68 підприємств. Наприклад, комунальне підприємство «Київінформатика» має бути реорганізовано шляхом приєднання до СКП «Київтелесервіс». Планується об`єднати в єдине підприємство з окремими підрозділами КП «Притулок для тварин», КП «Центр ідентифікації тварин» та КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Комунальне об`єднання «Київзеленбуд» передбачено об`єднати з усіма підпорядкованими підприємствами в єдину юридичну особу комунальне підприємство "Київзеленбуд", у структурі якого наявні підприємства існуватимуть як відокремлені підрозділи без юридичного статусу.

Також комунальні підприємства, які входять до складу корпорації «Київавтодор», після реорганізації існуватимуть не як окремі юридичні особи, а як структурні підрозділи у складі КП «Київавтодор». Це дозволить зробити компанію більш керованою та значно скоротити витрати на її функціонування, зазначив О.ПУЗАНОВ.

Такі комунальні підприємства, як «Автодорсервіс» та «Київміськсвітло», виходять зі складу корпорації та, як і «Київдорсервіс», переходять у безпосереднє підпорядкування до Головного управління транспорту та зв`язку. Крім цього, комунальне підприємство «Будівельно-електромонтажних робіт переходить до складу комунального підприємства «Київміськсвітло», а до КП «Київдорсервіс» приєднується «Служба перевезень».

На переконання О.ПУЗАНОВА, така оптимізація структури комунальної власності надасть змогу покращити управлінську структуру профільних управлінь, ввести структури комунальних підприємств, що реорганізуються, у безпосереднє підпорядкування керівництву управлінь, що сприятиме оперативному та адекватному вирішенню питань столиці.