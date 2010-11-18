Азаров отримав листа з податкової

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) не виключає, що за підсумками поточного року державний бюджет може недоотримати 4,7 млрд. грн. податку на прибуток.

Про це йдеться в листі голови Державної податкової адміністрації України Олександра ПАПАЇКИ від 3 листопада 2010 року на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Незважаючи на позитивні економічні тенденції, динаміка сплати податку на прибуток за 10 місяців 2010 року по окремих секторах економіки зменшується або значно відстає від запланованих темпів зростання, що стало причиною відставання від бюджетного розпису на 1,7 млрд. грн. і може привести до невиконання річних бюджетних призначень на 4,7 млрд. грн.», – сказано в листі.

За даними ДПАУ, підприємства пошти і зв`язку за 10 місяців ц.р. скоротили сплату податку на прибуток на 69,5%, або 1,9 млрд. грн. – до 833,5 млн. грн.; підприємства фінансової діяльності – на 58,7%, або 1,9 млрд. грн., – до 1,359 млрд. грн.; підприємства з виробництва і розподілу електроенергії – на 15,9%, або 284 млн. грн., – до 1,504 млрд. грн.; по виробництву машин та устаткування – на 8,9%, або 60 млн. грн., – до 613,4 млн. грн. При цьому доходи від надання послуг пошти і зв`язку населенню в січні-вересні ц.р. збільшилися на 8,8%, обсяги реалізованої продукції підприємствами з виробництва і розподілу електроенергії, газу, води зросли на 20,6%, з виробництва машин та устаткування – на 22,7%.

Значно відстають від запланованих бюджетом темпів зростання сплати податку на прибуток будівельні підприємства (приріст – 4,1%), підприємства з виробництва коксопродуктів (15,1%), хімічної і нафтохімічної промисловості (15,6%), транспорту (16,3%), металургії (17,1%), легкої промисловості (18,9%).

У ДПАУ вважають, що «практично кожна з цих галузей економіки має економічні підстави для подальшого нарощування сплати податку на прибуток». Наприклад, обсяги реалізації продукції металургійних підприємств, виробництва коксу, продуктів нафтопереробки збільшилися майже на 50%.

У своєму листі ДПАУ називає державні підприємства-монополісти, які скоротили сплату податку на прибуток: НАК «Нафтогаз України» (без ВАТ «Укрнафта») – на 1,6 млрд. грн., НАЕК «Енергоатом» – на 462 млн. грн., НАК «Енергетична компанія України» – на 92 млн. грн.

Податкова констатує, що ВАТ «Укртелеком» податок на прибуток «практично не сплачує» (у 2009 році – 0 грн., у 2010 році – 19 млн. грн.).

ДПАУ звертається до прем`єр-міністра України з проханням «доручити керівництву Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, Мінпромполітики: проаналізувати адекватність темпів зростання сплати податку на прибуток показникам економічної діяльності підприємств відповідних секторів економіки і вжити заходи щодо їх підвищення; забезпечити повноту декларування доходів і сплати податків у листопаді і грудні ц.р. підвідомчими підприємствами державного сектору економіки з урахуванням запланованих темпів зростання».

За даними ДПАУ найбільше зростання сплати податку на прибуток за січень-жовтень 2010 року зафіксоване в таких галузях: видобуток нафти – до 1,042 млрд. грн. (за відповідний період 2009 року – 254,7 млн. грн.); тютюнова промисловість – до 757,3 млн. грн. з 223,8 млн. грн.; видобуток залізняку – до 3,212 млрд. грн. з 1,332 млрд. грн.; харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів – до 1,964 млрд. грн. з 949,6 млн. грн.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і бюджетним розписом, до загального фонду держбюджету необхідно мобілізувати 36,7 млрд. грн. податку на прибуток (приріст до минулого року – 120,6%), зокрема за IV квартал ц.р. – 10,1 млрд. грн. (приріст – 131,5%).