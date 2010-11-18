Попов: київські електромережі слід віддати в концесію

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ прогнозує, що влітку 2011 року буде підписано договір про концесію електромереж Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив учора на прес-конференції.

«Нам потрібно найближчим часом вийти зі спільним проектом щодо подальшого використання інженерних мереж, які сьогодні знаходяться в оренді в Київенерго на умовах договору, який захищає інтереси територіальної громади, і з іншого боку і Київенерго. Нам треба обов’язково вийти на цивілізований шлях підписання нової угоди», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що така угода повинна бути зразком для всієї України щодо співпраці між територіальною громадою і будь-якою приватною компанією. “Попередньо можу сказати, що якщо наші пропозиції в цьому напрямку будуть підтримані, то технічно ми можемо прийти до результату, коли протягом літа наступного року ми підпишемо на зразок всім іншим сучасний договір про концесію мереж з чітким вказанням термінів, в якій кількості, на якому місці, на якій вулиці будуть профінансовані певні капітальні вкладення», - зазначив О.ПОПОВ.