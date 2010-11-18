Королевська: найбільший податок в Україні - корупційний

Найбільший податок в Україні - це корупційний податок, заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5 каналу».

«У проекті Податкового кодексу зберігається маса корупційних можливостей, лазівок для оптимізації і податкових ям. Їх звідти не видалили», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, найбільший податок, який найкраще адмініструється і найкраще збирається - це корупційний податок. «Саме цей корупційний податок знищує сьогодні українську економіку», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Я б повірила, що Податковий кодекс спрямований на боротьбу з корупцією, якби під Верховною Радою стояли «олігархи з порожніми відрами», тіньові схеми яких цей кодекс закривав би. Адже якщо йде латання податкових ям, якщо руйнуються корупційні схеми, то на мітинги мали б вийти основні корупціонери, оптимізатори. Тоді можна було б говорити, що так звана податкова реформа спрямована на те, щоб змінити структуру економіки. А насправді стоїть під Верховною Радою тільки малий і середній бізнес», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що своїми діями влада залишила підприємцям три варіанти дій: або піти у тінь, тобто працювати в умовах «окупації»; або продавати свої активи і перейти в «еміграцію»; або боротися за свої права і виходити на акції протесту.

За словами глави парламентського комітету, сьогодні більш як 40% економіки України перебуває у тіні. «Для того, щоб збільшити доходи бюджету і поліпшити рівень життя людей, необхідно створити умови, за яких бізнесу було б вигідніше працювати у легальному полі. Доти, поки бізнес матиме можливість працювати в тіні, він туди йтиме», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«За останній рік у тіньовому сегменті працювати стало набагато вигіднішим: ніхто не перевіряє, ніхто не «кошмарить». Бізнесмен один раз «домовився», платить «корупційний податок» і спокійно існує. Цю саму систему намагаються зберегти в новому Податковому кодексі», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.