Погода на завтра

Завтра вночі в Україні, крім східних областей, Приазов`я та Криму, очікуються дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вдень - без істотних опадів, лише у північних областях місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці в південній частині подекуди туман. Вітер південно-східний (на заході південно-західний), 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-12°; вдень 8-13°, у південних областях до 16°, у Криму 15-20°; в Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У Київській області у п’ятницю вночі очікується помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.