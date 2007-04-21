Кожен третій лікар - пенсійного віку

У Севастополі кожен третій працюючий лікар - особа пенсійного віку, а рівень укомплектованості медичними кадрами у місті становить 74%.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ у „прямому ефірі” ТРК „Бриз”. Тобто, за словами В.ПОЛОГОВА, „ми лише на дві третини укомплектовані лікарями, і якщо ми візьмемо лікарів загальної практики, дільничних терапевтів і педіатрів, то там 50% пенсіонерів, а укомплектованість там становить 80%”. Але це, як додав він, „лише за рахунок того, що молодих спеціалістів, які прибувають у місто, ми в першу чергу направляємо туди, так би мовити, на передову”. За інформацією начальника управління, щорічно із Севастополя в Міністерство охорони здоров’я подається замовлення на 120-130 чоловік, „тоді як направляють нам 25-30 чоловік щорічно”. Причиною цьому є, як сказав В.ПОЛОГОВ, відсутність житла, „тому ніхто й не їде”. За його словами, у тому числі житло не надається і в сільській зоні Севастополя.

Начальник управління додав, що у місті „близько 30% фтизіатрів - це особи пенсійного віку. Як сказав він, „молодь не йде у фтизіатрію”, тому що рівень професійних захворювань медичних працівників протитуберкульозного диспансера є „вкрай високим”. За словами В.ПОЛОГОВА, „якщо проаналізувати за останні 5 років професійні захворювання по Севастополю, то на першому місці буде не якесь там шкідливе виробництво, а будуть співробітники протитуберкульозного диспансера”.

На думку начальника управління, якщо не буде вирішуватися житлова проблема для молодих медичних кадрів, то вже невдовзі у Севастополі кадрова проблема в медичній сфері дедалі загостриться.