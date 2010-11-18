Податок на нерухомість планують ввести з 2012 року

В Україні податок на нерухомість планується ввести з 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час розгляду в парламенті проекту Податкового кодексу голова Комітету з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

Сьогодні Верховна Рада проголосувала в другому читанні норму Податкового кодексу (стаття 265) про введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в наступних розмірах за 1 квадратний м загальної площі об`єкту житлової нерухомості. Для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв.м, і житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв.м, ставки податку не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв.м, і житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв.м, ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

База оподаткування об`єкту житлової нерухомості, в якій фізична особа-платник податку зареєстрована у встановленому законом порядку, зменшується:

для квартири - на 120 кв. метрів; для житлового будинку - на 250 кв. метрів.